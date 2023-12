Le Beau Marché de Toucy Place de la République Toucy Catégories d’Évènement: Toucy

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23 . Chaque année, le samedi des Rameaux, Toucy Animations organise le Beau marché, rendez-vous incontournable. Au programme : Rue du Pâtis : présentation des chevaux caprins et autres animaux de la Ferme avec les jeunes agriculteurs, stand des Pêcheurs « Entente Haute Ouanne », buvettes Toucy Animations. Place des Frères Genêts : Fête foraine, les mécaniques Ouannaises. L’après-midi : défilé de chevaux au centre-ville et animations diverses seront à découvrir sur place. Venez nombreux ! EUR.

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

