MARCHÉ DE LA SAINT-NICOLAS Place de la République Stenay, 3 décembre 2023, Stenay.

Stenay,Meuse

L’association « Les Amis de Nicolas » vous propose deux jours de marché sur le thème de la Saint-Nicolas.

Artisanat, producteurs, associations…

Buvette et restauration sur place

Spectacles dans la journée – Entrée gratuite. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:30:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Stenay 55700 Meuse Grand Est



The association « Les Amis de Nicolas » proposes two days of market on the theme of Saint-Nicolas.

Crafts, producers, associations…

Refreshments and food on the spot

Shows during the day – Free entrance

La asociación « Les Amis de Nicolas » propone dos días de mercado sobre el tema de San Nicolás.

Artesanos, productores, asociaciones…

Refrescos y comida in situ

Espectáculos durante el día – Entrada gratuita

Der Verein « Les Amis de Nicolas » bietet Ihnen zwei Markttage zum Thema Nikolaus an.

Kunsthandwerk, Produzenten, Vereine…

Getränke und Speisen vor Ort

Aufführungen am Tag – Freier Eintritt

