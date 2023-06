Plusieurs formations musicales en plein de coeur de Soultz Place de la République, Soultz Soultz-Haut-Rhin Soultz-Haut-Rhin Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Soultz-Haut-Rhin Plusieurs formations musicales en plein de coeur de Soultz Place de la République, Soultz Soultz-Haut-Rhin, 21 juin 2023, Soultz-Haut-Rhin. Plusieurs formations musicales en plein de coeur de Soultz Mercredi 21 juin, 19h00 Place de la République, Soultz La Fête de la Musique revient en plein coeur de Soultz le 21 juin à partir de 19h. Différents lieux proposeront des concerts : CENTRE-VILLE – PARC DU BUCHENECK – POLE 360 – CASERNE DES POMPIERS

Buvette, restauration et manèges sur place

Avec les formations suivantes

Balagan (reggae)

Hammstein & Group’Uscul (rock, métal)

Maher Salame (Electro-oriental au Bi-Beirut)

Scott Parks & Magic Pop (dj)

Accordéon Club de Pulversheim (variété)

Sovtage (rock à l’Avant-Scène)

Melting & Elyxir (rop/rock)

Thierry Durr (dj) – Dj (caserne des pompiers)

FeuFeu (blues) – Aurélie Music' (variété française) Place de la République, Soultz place de la république, 68360 soultz Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est

2023-06-21T19:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

