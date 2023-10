Journée nationale du commerce de proximité Place de la République Soultz-Haut-Rhin, 14 octobre 2023, Soultz-Haut-Rhin.

Soultz-Haut-Rhin,Haut-Rhin

La ville de Soultz vous propose pour l’occasion, un programme d’animations afin de promouvoir le commerce et l’artisanat de proximité du centre-ville..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 16:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



The town of Soultz is offering a program of events to promote local shops and crafts in the town center.

La ciudad de Soultz organiza un programa de actos para promocionar el comercio y la artesanía locales en el centro de la ciudad.

Die Stadt Soultz bietet Ihnen zu diesem Anlass ein Animationsprogramm, um den lokalen Handel und das Handwerk im Stadtzentrum zu fördern.

Mise à jour le 2023-10-12 par Ville de Soultz-Haut Rhin