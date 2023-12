SOIREE CONCERTS « Julie Lagarrigue et Zéro + 0 » place de la République Sore, 15 décembre 2023 20:30, Sore.

Sore,Landes

20h30 : Zéro + 0 Rock/Folk Ce duo produit une musique originale aux arrangements diablement efficaces et nous offre un patchwork de tous les folks du monde à travers le prisme du Rock’n’roll

21h30 Julie Lagarrigue : On a souvent évoqué Barbara, Anne Sylvestre en l’écoutant. Son invitation à l’échange, à accepter les plaies encore béantes de nos coeurs, sa générosité et l’état brut dans lequel les chansons sont maintenues volontairement, en sont désarmantes.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 23:30:00. EUR.

place de la République salle des fêtes

Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



8:30pm: Zéro + 0 Rock/Folk This duo produces original music with devilishly effective arrangements and offers us a patchwork of all the world’s folks through the prism of Rock’n’roll

9:30 pm Julie Lagarrigue: Listening to her has often brought to mind Barbara and Anne Sylvestre. Her invitation to exchange, to accept the still open wounds in our hearts, her generosity and the raw state in which the songs are deliberately kept, are disarming

20.30 h: Zéro + 0 Rock/Folk Este dúo produce música original con arreglos endiabladamente eficaces y nos ofrece un patchwork de todas las gentes del mundo a través del prisma del Rock’n’roll

21.30 h Julie Lagarrigue: Escucharla me ha recordado a menudo a Barbara y Anne Sylvestre. Su invitación a compartir, a aceptar las heridas aún abiertas en nuestros corazones, su generosidad y el estado crudo en el que las canciones se mantienen deliberadamente, son desarmantes

20:30 Uhr: Zero + 0 Rock/Folk Dieses Duo produziert eine originelle Musik mit teuflisch effektiven Arrangements und bietet uns ein Patchwork aller Folks der Welt durch das Prisma des Rock’n’Roll

21.30 Uhr Julie Lagarrigue: Man hat oft an Barbara oder Anne Sylvestre gedacht, wenn man ihr zuhörte. Ihre Einladung zum Austausch, die noch klaffenden Wunden in unseren Herzen zu akzeptieren, ihre Großzügigkeit und der rohe Zustand, in dem die Lieder absichtlich gehalten werden, sind entwaffnend

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Cœur Haute Lande