Extra bal « Pascal Lamige Quintet » Place de la République Sore, 26 novembre 2023, Sore.

Sore,Landes

L’Extra bal proposé par Pascal Lamige, est un voyage intemporel sur des musiques d’ailleurs et des airs d’ici remis au goût du jour ; du traditionnel revisité, des reprises si originales qu’on pourrait les prendre pour des compos et des compos qu’on a l’impression d’avoir toujours entendues.

De la poésie de virtuoses servie par cinq musiciens de haut vol offrant au public un moment privilégié particulièrement festif..

2023-11-26 fin : 2023-11-26 18:30:00. EUR.

Place de la République salle des fêtes de Sore

Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



Pascal Lamige’s Extra bal is a timeless voyage through music from elsewhere and local tunes brought up to date; traditional music revisited, covers so original that they could be mistaken for compositions, and compositions that sound as if you’ve always heard them.

Virtuoso poetry served up by five top-flight musicians, offering the audience a particularly festive moment.

Extra bal de Pascal Lamige es un viaje intemporal a través de la música de otros lugares y las melodías locales actualizadas; música tradicional revisitada, versiones tan originales que podrían confundirse con composiciones originales, y composiciones que creerías haber escuchado siempre.

Una poesía virtuosa servida por cinco músicos de primer orden que ofrecen al público un momento particularmente festivo.

Der Extra Bal, den Pascal Lamige vorschlägt, ist eine zeitlose Reise mit Musik von anderswo und Melodien von hier, die auf den neuesten Stand gebracht wurden; Traditionelles neu interpretiert, Coverversionen, die so originell sind, dass man sie für eigene Kompositionen halten könnte, und Kompositionen, die man meint, schon immer gehört zu haben.

Die Poesie der Virtuosen wird von fünf hochkarätigen Musikern serviert und bietet dem Publikum einen besonders festlichen Moment.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Cœur Haute Lande