Théâtre « Les dangers de la lecture » Place de la République Sore, 17 novembre 2023, Sore.

Sore,Landes

Sous la forme d’une conférence décalée, ce spectacle joue à présenter les « dangers » de la lecture pour laisser deviner, en creux, ses vertus, tout en questionnant, l’air de rien, notre relation à cette pratique..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Place de la République Salle des fêtes de Sore

Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine



In the form of a quirky lecture, this show presents the « dangers » of reading and hints at its virtues, all the while casually questioning our relationship with the practice.

En forma de extravagante conferencia, este espectáculo juega con los « peligros » de la lectura para insinuar sus virtudes, al tiempo que cuestiona de forma casual nuestra relación con esta práctica.

In Form einer schrägen Konferenz spielt dieses Stück damit, die « Gefahren » des Lesens darzustellen, um hintergründig seine Tugenden zu erahnen, wobei es ganz nebenbei unsere Beziehung zu dieser Praxis in Frage stellt.

