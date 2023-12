Atelier de décoration de pommes de pin Place de la République Sézanne, 16 décembre 2023 14:30, Sézanne.

Sézanne,Marne

L’Office de Tourisme de Sézanne et sa Région propose un atelier de décoration de pommes de pin à l’occasion des fêtes de fin d’année. Les enfants âgés de 4 à 10 ans pourront peindre, coller, et couper pour donner vie aux personnages de Noël de leur souhait. L’atelier est réservé aux enfants, les parents ou adultes accompagnateurs ne pourront rester durant l’atelier.

Le lieu précis de l’atelier sera communiqué lors de la réservation..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 16:30:00. .

Place de la République

Sézanne 51120 Marne Grand Est



The Office de Tourisme de Sézanne et sa Région is offering a pine cone decoration workshop for the festive season. Children aged 4 to 10 can paint, glue and cut their own Christmas characters. The workshop is for children only; parents or accompanying adults are not permitted to stay during the workshop.

The exact location of the workshop will be communicated upon reservation.

Con motivo de las fiestas, la Oficina de Turismo de Sézanne y su región propone un taller de decoración con piñas. Los niños de 4 a 10 años podrán pintar, pegar y recortar sus propios personajes navideños. El taller es sólo para niños, y los padres o acompañantes no podrán permanecer durante el mismo.

El lugar exacto del taller se comunicará en el momento de la reserva.

Das Fremdenverkehrsamt von Sézanne und Umgebung bietet anlässlich der Weihnachtsfeiertage einen Workshop zum Dekorieren von Tannenzapfen an. Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren können malen, kleben und schneiden, um die Weihnachtsfiguren ihrer Wünsche zum Leben zu erwecken. Der Workshop ist nur für Kinder gedacht, Eltern oder begleitende Erwachsene dürfen während des Workshops nicht bleiben.

Der genaue Ort des Workshops wird bei der Buchung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de tourisme de Sézanne et sa région