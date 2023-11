Téléthon et marché de Noël Place de la République Sauveterre-de-Guyenne, 9 décembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

A l’occasion de la campagne nationale pour le Téléthon et des fêtes de fin d’année, de nombreuses animations sont proposées sur la place du village. Dès 10h, un marché de Noël constitué de stands d’artisanats divers sera présent, le Père Noël devrait faire un apparition dans l’après-midi et des balades en calèche seront possibles. Une petite restauration sera présente sur place : crêpes, gâteaux sucrés et garbure..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

Place de la République

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To mark the national Telethon campaign and the festive season, the village square will be the venue for a number of events. Starting at 10 a.m., there will be a Christmas market featuring various craft stalls, Santa Claus is expected to make an appearance in the afternoon, and horse-drawn carriage rides will be available. A small catering service will be available: crêpes, sweet cakes and garbure.

Con motivo de la campaña nacional del Teletón y de las fiestas, se organizarán numerosas actividades en la plaza del pueblo. A partir de las 10.00 h, habrá un mercado navideño con puestos de artesanía variada; por la tarde, se espera la visita de Papá Noel y habrá paseos en coche de caballos. También habrá un merendero con crepes, pasteles dulces y garbure.

Anlässlich der nationalen Kampagne für den Telethon und der Weihnachtsfeiertage werden auf dem Dorfplatz zahlreiche Veranstaltungen angeboten. Ab 10 Uhr gibt es einen Weihnachtsmarkt mit verschiedenen Kunsthandwerksständen, der Weihnachtsmann wird voraussichtlich am Nachmittag erscheinen und Kutschfahrten sind möglich. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Crêpes, süße Kuchen und Garbure.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT de l’Entre-deux-Mers