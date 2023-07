Festivités du 14 juillet à Sauveterre-de-Guyenne Place de la République Sauveterre-de-Guyenne, 14 juillet 2023, Sauveterre-de-Guyenne.

Sauveterre-de-Guyenne,Gironde

A l’occasion de la fête nationale, la commune de Sauveterre organise des animations en centre-ville. A 15h, les pompiers seront sur la place pour une démonstration. A 17h, le film d’animation « Vaillante : sapeur pompier » sera projeté gratuitement dans la salle Saint-Romain. Ce long-métrage s’inspire de l’histoire de la première femme sapeur-pompier de New-York. Puis, à partir de 19h, la ville accueillera un diner animé par un DJ et une retraite aux flambeaux, pour les enfants, à 22h30. Le cortège se dirigera vers la zone Bonnard, d’où sera tiré le feu d’artifice à 23h..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 00:00:00. EUR.

Place de la République

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To celebrate the national holiday, the commune of Sauveterre is organizing a series of events in the town center. At 3pm, firefighters will be on the square for a demonstration. At 5pm, the animated film « Vaillante : sapeur pompier » will be shown free of charge in the Salle Saint-Romain. This feature-length film is inspired by the story of New York’s first female firefighter. Then, starting at 7pm, the town will host a DJ dinner and a torchlight procession for children at 10:30pm. The procession will then head for the Bonnard zone, where fireworks will be launched at 11pm.

Con motivo de las fiestas, Sauveterre organiza una serie de actos en el centro de la ciudad. A las 15:00, los bomberos harán una demostración en la plaza. A las 17.00 horas, se proyectará gratuitamente en la Sala Saint-Romain la película de animación « Vaillante: sapeur pompier ». La película está basada en la historia de la primera mujer bombero de Nueva York. A continuación, a partir de las 19:00 horas, la ciudad acogerá una cena con DJ y una procesión de antorchas para niños a las 22:30 horas. A continuación, el desfile se dirigirá a la zona de Bonnard, donde se lanzarán los fuegos artificiales a las 23:00 horas.

Anlässlich des Nationalfeiertags organisiert die Gemeinde Sauveterre Animationen im Stadtzentrum. Um 15 Uhr wird die Feuerwehr auf dem Platz eine Vorführung geben. Um 17 Uhr wird im Saal Saint-Romain kostenlos der Animationsfilm « Vaillante: sapeur pompier » (Vaillante: Feuerwehrmann) gezeigt. Der Spielfilm basiert auf der Geschichte der ersten weiblichen Feuerwehrfrau in New York. Ab 19 Uhr findet in der Stadt ein Dinner mit einem DJ statt und um 22:30 Uhr ein Fackelzug für Kinder. Der Umzug führt zur Zone Bonnard, von wo aus um 23 Uhr ein Feuerwerk abgefeuert wird.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT de l’Entre-deux-Mers