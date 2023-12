Cet évènement est passé Marché du mardi matin à Sauveterre-de-Guyenne Place de la République Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’Évènement: Gironde

Sauveterre-de-Guyenne Marché du mardi matin à Sauveterre-de-Guyenne Place de la République Sauveterre-de-Guyenne, 21 novembre 2023, Sauveterre-de-Guyenne. Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-11-21 08:00:00

fin : 2023-11-21 13:00:00 Tous les mardis matins, la bastide de Sauveterre de Guyenne accueille un marché traditionnel sur la place de la République..

Tous les mardis matins, la bastide de Sauveterre de Guyenne accueille un marché traditionnel sur la place de la République.

Tous les mardis matins, la bastide de Sauveterre de Guyenne accueille un marché traditionnel sur la place de la République. .

Place de la République

Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-04-27 par OT de l’Entre-deux-Mers Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Autres Code postal 33540 Lieu Place de la République Adresse Place de la République Ville Sauveterre-de-Guyenne Departement Gironde Lieu Ville Place de la République Sauveterre-de-Guyenne Latitude 44.6927284 Longitude -0.0860345 latitude longitude 44.6927284;-0.0860345

Place de la République Sauveterre-de-Guyenne Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sauveterre-de-guyenne/