SPECTACLE DE FEU – COMPAGNIE VALENFEU Place de la République Saumur, 18 décembre 2023, Saumur.

Saumur Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 19:00:00

fin : 2023-12-18 19:20:00

Effervescences vous propose un spectacle de feu époustouflant.

Découvrez des artistes hors pairs, passionnés de la scène et amoureux du risque. Avec ce show complet mêlant la jonglerie, le Fire-Eating (Mangeurde feu), la pyrotechnie et évidemment la crache de feu, vous serez émerveillés et réchauffés pour l’hiver.

.

Place de la République

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



