EXPOSITION : « ENSEMBLE » Place de la République Saumur, 1 décembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Les artistes Corinne Lelaumier, Jean-Albert Barreau et Ulrica Ullman se réunissent pour une exposition avant les célébrations de Noël. Cette exposition met en avant la créativité de ces trois artistes qui présentent ensemble près de 80 œuvres uniques..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 18:00:00. .

Place de la République

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Artists Corinne Lelaumier, Jean-Albert Barreau and Ulrica Ullman join forces for a pre-Christmas exhibition. This exhibition showcases the creativity of these three artists, who together present some 80 unique works.

Los artistas Corinne Lelaumier, Jean-Albert Barreau y Ulrica Ullman se reúnen en una exposición con motivo de las fiestas navideñas. Esta exposición muestra la creatividad de estos tres artistas, que juntos presentan unas 80 obras únicas.

Die Künstler Corinne Lelaumier, Jean-Albert Barreau und Ulrica Ullman kommen vor den Weihnachtsfeierlichkeiten für eine Ausstellung zusammen. Diese Ausstellung stellt die Kreativität dieser drei Künstler in den Vordergrund, die zusammen fast 80 einzigartige ?uvres präsentieren.

Mise à jour le 2023-11-15 par eSPRIT Pays de la Loire