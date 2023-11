COMMÉMORATION DES 400 ANS DE LA MORT DE PHILIPPE DUPLESSIS-MORNAY ( 1549-1623) Place de la République Saumur, 18 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Ces visites commentées sur les pas du protestant Philippe Duplessis-Mornay sont organisées en partenariat avec l’association Foi et Vie Réformées..

Place de la République

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



These guided tours in the footsteps of Protestant Philippe Duplessis-Mornay are organized in partnership with the Foi et Vie Réformées association.

Estas visitas guiadas tras las huellas del protestante Philippe Duplessis-Mornay se organizan en colaboración con la asociación Foi et Vie Réformées.

Diese kommentierten Führungen auf den Spuren des Protestanten Philippe Duplessis-Mornay werden in Partnerschaft mit dem Verein Foi et Vie Réformées organisiert.

