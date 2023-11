EXPOSITION DE MOSAÏQUES Place de la République Saumur, 11 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Catherine Michault, créatrice artisanale, a le plaisir de vous présenter son exposition artisanale de miroirs uniques et tableaux en verre et mosaïques..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 19:00:00. .

Place de la République

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Catherine Michault, artisanal creator, is pleased to present her exhibition of unique mirrors and paintings in glass and mosaics.

Catherine Michault, diseñadora artesanal, se complace en presentar su exposición de espejos únicos y pinturas en vidrio y mosaicos.

Die Kunsthandwerkerin Catherine Michault freut sich, Ihnen ihre kunsthandwerkliche Ausstellung mit einzigartigen Spiegeln und Bildern aus Glas und Mosaik zu präsentieren.

