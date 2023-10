VISITE THÉÂTRALISÉE : JEAN ANDOUIS : SUR LES PAS DES PROTESTANTS DE SAUMUR Place de la République Saumur, 14 octobre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Visites théâtralisées sur Saumur et Doué-la-Fontaine. Suivant vos envies de découvertes, choisissez Louis Langois pour une découverte des vieilles rues de Doué la Fontaine ou Jean Audouis pour suivre l’histoire des Protestants à Saumur..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

Place de la République

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Theatrical tours of Saumur and Doué-la-Fontaine. According to your desires of discoveries, choose Louis Langois for a discovery of the old streets of Doué la Fontaine or Jean Audouis to follow the history of the Protestants in Saumur.

Visitas teatralizadas de Saumur y Doué-la-Fontaine. Según sus deseos de descubrimientos, elija a Louis Langois para descubrir las antiguas calles de Doué la Fontaine o a Jean Audouis para seguir la historia de los protestantes en Saumur.

Theatralische Führungen in Saumur und Doué-la-Fontaine. Je nach Ihren Entdeckungswünschen wählen Sie Louis Langois für eine Entdeckungstour durch die alten Straßen von Doué la Fontaine oder Jean Audouis, um die Geschichte der Protestanten in Saumur zu verfolgen.

