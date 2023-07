CONCERT : ANN’SO M Place de la République Saumur, 18 juillet 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Duo pop rock avec une pointe d’électro, Ann’so M écume les scènes (la Cigale, le Réservoir, la Scène Bastille…) et aussi des premières parties (Luke, Dolly, BB Brunes, Mademoiselle K…)..

2023-07-18 fin : 2023-07-18 22:15:00. .

Place de la République

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



A pop-rock duo with a hint of electro, Ann?so M is a regular on stage (La Cigale, Le Réservoir, La Scène Bastille?), as well as opening for Luke, Dolly, BB Brunes, Mademoiselle K?

Ann?so M, dúo de pop-rock con toques de electro, es un habitual de los directos (La Cigale, Le Réservoir, La Scène Bastille?) y ha actuado como telonero de Luke, Dolly, BB Brunes, Mademoiselle K?

Ann?so M ist ein Pop-Rock-Duo mit einem Hauch von Elektro, das die Bühnen (La Cigale, Le Réservoir, Scène Bastille?) und auch die Vorgruppen (Luke, Dolly, BB Brunes, Mademoiselle K?) unsicher macht.

Mise à jour le 2023-07-05 par eSPRIT Pays de la Loire