Marché de Noël – Le petit marché du Gros Souper Place de la République Saint-Rémy-de-Provence, 15 décembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Découvrez la période de Noël en Provence avec le marché de Noël, dans l’esprit traditionnel du « Gros Souper », du vendredi 15 au dimanche 17 décembre.. Enfants

2023-12-15 fin : 2023-12-17 . .

Place de la République

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the Christmas period in Provence with the Christmas market, in the traditional spirit of the « Gros Souper », from Friday 15 to Sunday 17 December.

Descubra el periodo navideño en la Provenza con el mercado de Navidad, en el espíritu tradicional del « Gros Souper », del viernes 15 al domingo 17 de diciembre.

Erleben Sie die Weihnachtszeit in der Provence mit dem Weihnachtsmarkt im traditionellen Geist des « Gros Souper » von Freitag, dem 15. bis Sonntag, dem 17. Dezember.

