Concours de pétanque de boules carrées Place de la République Saint-Léonard-de-Noblat, 21 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

1er concours de pétanque avec des boules carrées organisé par l’association Miaulétous Rando. Matériel fourni par les organisateurs. Inscription gratuite sur place..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 18:00:00. .

Place de la République

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



1st pétanque competition with square boules organized by the Miaulétous Rando association. Equipment provided by the organizers. Free on-site registration.

1ª competición de petanca con petanca cuadrada organizada por la asociación Miaulétous Rando. Material proporcionado por los organizadores. Inscripción gratuita in situ.

1. Pétanque-Wettbewerb mit quadratischen Kugeln, organisiert vom Verein Miaulétous Rando. Material wird von den Organisatoren bereitgestellt. Kostenlose Anmeldung vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT de Noblat