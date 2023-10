La balade des Pères Noël Place de la République Saint-Florent-sur-Cher, 9 décembre 2023, Saint-Florent-sur-Cher.

Saint-Florent-sur-Cher,Cher

Nous renouvelons la balade des Pères Noël pour cette édition 2023..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place de la République

Saint-Florent-sur-Cher 18400 Cher Centre-Val de Loire



We’re renewing the Santa Claus ride for this 2023 edition.

Volveremos a organizar la Marcha de Papá Noel en 2023.

Wir erneuern den Weihnachtsmannspaziergang in dieser Ausgabe 2023.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT BOURGES