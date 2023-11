Marché de noël Place de la République Saint-Denis-de-Pile, 17 décembre 2023, Saint-Denis-de-Pile.

Saint-Denis-de-Pile,Gironde

Marché de Noël avec au programme de cette journée : marché, produits du terroir, studio photos, surf des neiges, canon à neige, marche / course pédestre déguisée, balades à poneys et en calèche, concerts, espace restauration et la nouveauté « le chalet « toboggan hiver ».

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:00:00. .

Place de la République Place de la mairie

Saint-Denis-de-Pile 33910 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with market, local products, photo studio, snowboard, snow cannon, disguised walk/run, pony and carriage rides, concerts, catering area and the new « winter toboggan » chalet

Mercado de Navidad con mercadillo, productos locales, estudio fotográfico, snowboard, cañón de nieve, marcha/carrera de disfraces, paseos en poni y en coche de caballos, conciertos, zona de restauración y el nuevo chalet « tobogán de invierno »

Weihnachtsmarkt mit folgendem Programm: Markt, regionale Produkte, Fotostudio, Schneesurfen, Schneekanone, verkleideter Spaziergang / Lauf, Ponyreiten und Kutschfahrten, Konzerte, Restaurantbereich und die Neuheit « das Chalet « Winterrutsche » »

Mise à jour le 2023-11-13 par OTI du Libournais