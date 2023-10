La St-Céréenne : Octobre Rose Place de la république Saint-Céré, 8 octobre 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

La Mairie de St-Céré, la Ligue contre le Cancer et le comité de jumelage organise la St-Céréenne, deux parcours

Les dons seront reversés à la Ligue contre le Cancer

Inscription sur place, ouvert à tous.

2023-10-08 14:00:00 fin : 2023-10-08 16:00:00. 5 EUR.

Place de la république

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



The Mairie de St-Céré, the Ligue contre le Cancer and the Comité de Twinning are organizing the St-Céréenne, a two-course event

Donations go to the Ligue contre le Cancer

Registration on site, open to all

El Ayuntamiento de St-Céré, la Ligue contre le Cancer (Liga contra el Cáncer) y el comité de hermanamiento organizan la St-Céréenne, un evento de dos platos

Los donativos se destinarán a la Liga contra el Cáncer

Inscripción in situ, abierta a todos

Das Rathaus von St-Céré, die Krebsliga und das Partnerschaftskomitee organisieren die St-Céréenne, zwei Strecken

Die Spenden werden an die Krebsliga weitergeleitet

Anmeldung vor Ort, offen für alle

Mise à jour le 2023-09-30 par OT Vallée de la Dordogne