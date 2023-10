Cet évènement est passé Brocante Place de la République Saint-Céré Catégories d’Évènement: Lot

Saint-Céré Brocante Place de la République Saint-Céré, 24 septembre 2023, Saint-Céré. Saint-Céré,Lot Brocante de professionnels en centre-ville..

2023-09-24 07:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. EUR.

Place de la République

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Brocante of professionals in downtown. Mercadillo profesional en el centro de la ciudad. Flohmarkt von Fachleuten im Stadtzentrum. Mise à jour le 2023-09-15 par OT Vallée de la Dordogne Détails Catégories d’Évènement: Lot, Saint-Céré Autres Lieu Place de la République Adresse Place de la République Ville Saint-Céré Departement Lot Lieu Ville Place de la République Saint-Céré latitude longitude 44.86143;1.88872

Place de la République Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/