Marché aux potiers Place de la République Saint-Céré, 10 août 2023, Saint-Céré.

Saint-Céré,Lot

Découvrez les créations de 35 potiers venus de la France entière. Vous découvrirez les différentes facettes du travail de la céramique, exposition, tournage, initiation etc..

Place de la République. Tout public Buvette. 10h-19h.

2023-08-10 10:00:00 fin : 2023-08-11 19:00:00. EUR.

Place de la République

Saint-Céré 46400 Lot Occitanie



Discover the creations of 35 potters from all over France. You’ll discover all the different facets of ceramics, including exhibitions, throwing and introductions.

Place de la République. Open to all Refreshment bar. 10am-7pm

Descubra las creaciones de 35 ceramistas de toda Francia. Descubrirá todas las facetas del trabajo de la cerámica: exposiciones, torno y cursos de iniciación.

Plaza de la República. Abierto a todos Bar. de 10.00 a 19.00 h

Entdecken Sie die Kreationen von 35 Töpfern aus ganz Frankreich. Sie werden die verschiedenen Facetten der Keramikarbeit kennenlernen, Ausstellung, Drehen, Einführung etc.

Place de la République (Platz der Republik). Für alle Altersgruppen Buvette. 10h-19h

