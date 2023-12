Journée des enfants Place de la République Saint-Astier, 1 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Journée festive pour petits et grands : promenades en calèche, jeux traditionnels en bois, ateliers créatifs (après-midi).

Restauration sur place : food trucks toute la journée.

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56.

2023-12-23 fin : 2023-12-23 17:30:00. .

Place de la République

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Festive day for young and old: horse-drawn carriage rides, traditional wooden games, creative workshops (afternoon).

On-site catering: food trucks all day.

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

Jornada festiva para grandes y pequeños: paseos en coche de caballos, juegos tradicionales de madera, talleres creativos (por la tarde).

Restauración in situ: food trucks durante todo el día.

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

Festlicher Tag für Groß und Klein: Kutschfahrten, traditionelle Holzspiele, kreative Workshops (nachmittags).

Verpflegung vor Ort: Foodtrucks den ganzen Tag.

Arts et Saveurs en Périgord 06 60 43 04 56

Mise à jour le 2023-11-28 par Vallée de l’Isle