Saint-Astier Ouverture du marché aux truffes Place de la République Saint-Astier, 7 décembre 2023, Saint-Astier. Saint-Astier,Dordogne Marché aux truffes à partir de 8h30, place de la République

Mairie 05 53 02 42 80.

Place de la République

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Truffle market from 8.30 am, Place de la République

Mairie 05 53 02 42 80 Mercado de la trufa a partir de las 8.30 h, Place de la République

Ayuntamiento 05 53 02 42 80 Trüffelmarkt ab 8.30 Uhr, Place de la République

