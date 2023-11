Marché de Noël spécial Fête de la Lumière Place de la République Saint-Astier, 2 décembre 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Le Marché des Lumières, exposition-vente artisanale : stands des producteurs et créateurs, gastronomie et artisanat, de nombreuses idées cadeaux à découvrir !

RDV place de la République et sous la halle.

Horaires d’ouverture : samedi 12h-21h30 / dimanche 10h-17h..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

Place de la République

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Marché des Lumières, an exhibition and sale of artisanal products: stands for producers and designers, gastronomy and crafts, and lots of gift ideas to discover!

RDV place de la République and under the covered market.

Opening hours: Saturday 12am-9.30pm / Sunday 10am-5pm.

El Marché des Lumières (Mercado de las Luces), exposición y venta de artesanía: puestos de productores y diseñadores, gastronomía y artesanía, ¡y muchas ideas de regalos por descubrir!

RDV place de la République y bajo el mercado cubierto.

Horario: sábado de 12.00 a 21.30 h / domingo de 10.00 a 17.00 h.

Le Marché des Lumières, Verkaufsausstellung für Kunsthandwerk: Stände von Produzenten und Kreativen, Gastronomie und Kunsthandwerk, zahlreiche Geschenkideen zum Entdecken!

RDV Place de la République und unter der Markthalle.

Öffnungszeiten: Samstag 12h-21h30 / Sonntag 10h-17h.

Mise à jour le 2023-10-31 par Vallée de l’Isle