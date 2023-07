Vide-ateliers Place de la République Saint-Astier, 9 juillet 2023, Saint-Astier.

Saint-Astier,Dordogne

Vide-ateliers d’artistes, de bricoleurs, de jardiniers, … et tous les autres : peinture, bijoux et accessoires, textiles…

10h-19h, place de la République (esplanade des Marronniers)

Arts et Saveurs en Périgord : creartcathy@hotmail.fr.

2023-07-09 fin : 2023-07-09 19:00:00. .

Place de la République

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Void workshops for artists, handymen, gardeners, … and all the others: painting, jewelry and accessories, textiles…

10am-7pm, place de la République (esplanade des Marronniers)

Arts et Saveurs en Périgord: creartcathy@hotmail.fr

Talleres de artistas, de manitas, de jardineros… y de todos los demás: pintura, joyería y complementos, textil…

de 10.00 a 19.00 h, plaza de la República (explanada des Marronniers)

Arts et Saveurs en Périgord: creartcathy@hotmail.fr

Vide-ateliers von Künstlern, Heimwerkern, Gärtnern, … und allen anderen: Malerei, Schmuck und Accessoires, Textilien…

10h-19h, Place de la République (Esplanade des Marronniers)

Arts et Saveurs en Périgord: creartcathy@hotmail.fr

Mise à jour le 2023-06-20 par Vallée de l’Isle