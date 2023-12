Boutique de Noël de l’Office de Tourisme Cœur de france Place de la république Saint-Amand-Montrond, 1 décembre 2023, Saint-Amand-Montrond.

Saint-Amand-Montrond,Cher

L’Office de Tourisme Cœur de France souhaite valoriser les artisans, associations et producteurs locaux en mettant en place une boutique de Noël à compter du 1er décembre 2022 et ce jusqu’au 15 Décembre 2024..

2023-12-01 fin : 2023-12-31 17:30:00. .

Place de la république

Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire



The C?ur de France Tourist Office wants to promote local craftsmen, associations and producers by setting up a Christmas boutique from December 1, 2022 to December 15, 2024.

La Oficina de Turismo de Cœur de France quiere promocionar a los artesanos, asociaciones y productores locales creando una tienda de Navidad desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 15 de diciembre de 2024.

Das Office de Tourisme C?ur de France möchte lokale Handwerker, Vereine und Produzenten aufwerten, indem es ab dem 1. Dezember 2022 bis zum 15. Dezember 2024 eine Weihnachtsboutique einrichtet.

Mise à jour le 2023-11-25 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE