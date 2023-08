Atelier de découverte de l’Aquarelle Place de la République Saillans, 9 septembre 2023, Saillans.

Saillans,Drôme

L’association «Couleurs et Volumes» vous propose un atelier découverte de l’aquarelle sur le thème du paysage local. Matériel, fournitures, et repas du samedi pris en charge par l’association. Ouvert à tous : débutants, perfectionnants, adultes, ados..

2023-09-09 fin : 2023-09-10 . EUR.

Place de la République Salle polyvalente

Saillans 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The « Couleurs et Volumes » association offers a watercolor discovery workshop on the theme of the local landscape. Equipment, supplies and Saturday lunch provided by the association. Open to all: beginners, advanced, adults, teenagers.

La asociación « Couleurs et Volumes » propone un taller de descubrimiento de la acuarela sobre el tema del paisaje local. Equipo, material y almuerzo del sábado a cargo de la asociación. Abierto a todos: principiantes, avanzados, adultos, adolescentes.

Der Verein « Couleurs et Volumes » bietet Ihnen einen Workshop zur Entdeckung der Aquarellmalerei zum Thema der lokalen Landschaft an. Die Kosten für Material, Verbrauchsmaterial und das Essen am Samstag werden vom Verein übernommen. Offen für alle: Anfänger, Fortgeschrittene, Erwachsene, Jugendliche.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans