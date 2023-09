MARCHÉ LUNDI ET SAMEDI – SABLE-SUR-SARTHE Place de la République Sablé-sur-Sarthe, 9 septembre 2023, Sablé-sur-Sarthe.

Sablé-sur-Sarthe,Sarthe

Chaque lundi matin et samedi matin de 7h30 à 13h30.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 12:00:00. .

Place de la République

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire



Every Monday morning and Saturday morning from 7:30 am to 1:30 pm

Todos los lunes por la mañana y los sábados por la mañana de 7.30 a 13.30

Jeden Montagmorgen und Samstagmorgen von 7:30 bis 13:30 Uhr

Mise à jour le 2023-01-05 par eSPRIT Pays de la Loire