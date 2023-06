Marché de Noël de l’artisanat et des traditions Place de la République Rouffach, 9 décembre 2023, Rouffach.

Rouffach,Haut-Rhin

Venez vivre un moment convivial en famille ou entre amis. A l’intérieur et à l’extérieur, une quarantaine d’artisans vous présenteront leur savoir-faire authentique et gourmand. Une palette d’activité sera au programme !.

2023-12-09 à ; fin : 2023-12-10 19:00:00. 0 EUR.

Place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Come and enjoy a convivial moment with your family or friends. Inside and outside, about forty craftsmen will present you their authentic and greedy know-how. A wide range of activities will be on the program!

Venga a disfrutar de un momento de convivencia con su familia o amigos. Tanto en el interior como en el exterior, unos cuarenta artesanos presentarán su saber hacer auténtico y gourmet. El programa incluirá una gran variedad de actividades

Erleben Sie einen geselligen Moment mit der Familie oder mit Freunden. Im Innen- und Außenbereich werden Ihnen rund 40 Handwerker ihr authentisches und köstliches Know-how präsentieren. Eine ganze Palette von Aktivitäten steht auf dem Programm!

