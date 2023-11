Soirée exceptionnelle avec Klaus KENNETH Place de la République Rouffach, 24 novembre 2023, Rouffach.

Rouffach,Haut-Rhin

« 2 millions de kilomètres… vers la Liberté ! » Un incroyable parcours à la quête d’un sens à sa vie. Une exceptionnelle soirée sur une vie hors du commun qui ne laissera personne indifférent. A ne pas manquer..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . 0 EUR.

Place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



« 2 million kilometers? to Freedom! An incredible journey in search of the meaning of life. An exceptional evening on an extraordinary life that will leave no one indifferent. Not to be missed.

« ¡2 millones de kilómetros hacia la libertad! Un viaje increíble en busca del sentido de la vida. Una velada excepcional sobre una vida extraordinaria que no dejará indiferente a nadie. No se lo pierda.

« 2 Millionen Kilometer? in die Freiheit! » Eine unglaubliche Reise auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Ein außergewöhnlicher Abend über ein außergewöhnliches Leben, der niemanden gleichgültig lassen wird. Das sollten Sie nicht verpassen.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach