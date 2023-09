Don du sang Place de la République Rouffach, 8 novembre 2023, Rouffach.

Rouffach,Haut-Rhin

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable. Après votre don, une collation vous est proposée par l’Amicale..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 19:30:00. EUR.

Place de la République

Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est



Today, there is no treatment or synthetic drug that can replace human blood from donated blood. This voluntary and benevolent act is therefore irreplaceable. After your donation, you will be offered a snack by the Amicale.

En la actualidad, no existe ningún tratamiento ni medicamento sintético que pueda sustituir a la sangre humana procedente de donaciones de sangre. Por tanto, este acto voluntario es insustituible. Después de su donación, la Asociación ofrece un refrigerio.

Derzeit gibt es keine synthetische Behandlung oder Medikamente, die menschliches Blut aus Blutspenden ersetzen können. Diese freiwillige und ehrenamtliche Handlung ist daher unersetzlich. Nach Ihrer Spende bietet Ihnen der Freundeskreis einen kleinen Imbiss an.

Mise à jour le 2023-08-04 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach