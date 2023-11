Concert de Noël Place de la République Rosheim, 10 décembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Venez assister au concert de Noël de l’École de Musique et des Arts des Portes de Rosheim pour une soirée festive et chaleureuse. Les élèves interprètent des chants traditionnels sous le sapin, créant une atmosphère magique..

Place de la République

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Come and enjoy a festive evening at the Ecole de Musique et des Arts des Portes de Rosheim Christmas concert. Students perform traditional carols under the Christmas tree, creating a magical atmosphere.

Asista al concierto de Navidad de la Escuela de Música y Artes Portes de Rosheim para disfrutar de una velada cálida y festiva. Los alumnos interpretarán villancicos tradicionales bajo el árbol de Navidad, creando una atmósfera mágica.

Besuchen Sie das Weihnachtskonzert der École de Musique et des Arts des Portes de Rosheim und erleben Sie einen festlichen und gemütlichen Abend. Die Schüler tragen traditionelle Lieder unter dem Tannenbaum vor und schaffen so eine magische Atmosphäre.

