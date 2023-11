Exposition photos Place de la République Rosheim, 9 décembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Le Club Photo de Rosheim présente ses plus beaux clichés à l’occasion de cette exposition annuelle. Petits gâteaux, boissons et idées cadeaux en rapport avec la photo..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 20:00:00. EUR.

Place de la République

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



The Rosheim Photo Club presents its most beautiful pictures at this annual exhibition. Cakes, drinks and gift ideas related to photography.

El Club de Fotografía de Rosheim presenta sus más bellas imágenes en esta exposición anual. Aperitivos, bebidas e ideas de regalo relacionadas con la fotografía.

Der Fotoclub Rosheim präsentiert bei dieser jährlichen Ausstellung seine schönsten Bilder. Kleine Kuchen, Getränke und Geschenkideen mit Bezug zur Fotografie.

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile