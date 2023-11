Déambulation du Saint-Nicolas Place de la République Rosheim, 3 décembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Le Saint-Nicolas viendra à la rencontre des enfants sages.

(Sous réserve de météo favorable).

2023-12-03 fin : 2023-12-03 17:30:00. EUR.

Place de la République

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



The Saint-Nicolas will come to meet the good children.

(Subject to favorable weather conditions)

San Nicolás vendrá a conocer a los niños buenos.

(Sujeto a condiciones meteorológicas favorables)

Der Nikolaus wird den braven Kindern entgegenkommen.

(Vorbehaltlich des günstigen Wetters)

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile