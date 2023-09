Marché de créateurs Place de la République Rosheim, 25 novembre 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Petit marché essentiellement composé de créateurs locaux de bijoux, savons, safran, couture, tricot, photo… Atelier de Scrapbooking. Buvette et petite restauration sur place..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 18:00:00. EUR.

Place de la République

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Small market mainly made up of local creators of jewelry, soaps, saffron, sewing, knitting, photography… Scrapbooking workshop. Refreshments and snacks on site.

Pequeño mercado formado principalmente por diseñadores locales de joyas, jabones, azafrán, costura, punto, fotografía… Taller de scrapbooking. Refrescos y tentempiés in situ.

Kleiner Markt, der hauptsächlich aus lokalen Designern besteht, die Schmuck, Seifen, Safran, Näh-, Strick- und Fotoprodukte herstellen. Workshop für Scrapbooking. Getränke und kleine Snacks vor Ort.

