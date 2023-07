Soirée des Sapeurs-Pompiers Place de la République Rosheim, 13 juillet 2023, Rosheim.

Rosheim,Bas-Rhin

Venez profiter d’une soirée en famille ou entre amis autour de produits locaux.

Animation avec dj, buvette, tartes flambées et petites spécialités pour vous régaler !.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 23:59:00. EUR.

Place de la République

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est



Come and enjoy an evening with family and friends, featuring local produce.

DJ entertainment, refreshment bar, tartes flambées and specialities for you to enjoy!

Venga a disfrutar de una velada en familia o entre amigos, rodeado de productos locales.

Animación con DJ, bar de refrescos, tartas flambeadas y especialidades para disfrutar

Genießen Sie einen Abend mit der Familie oder mit Freunden bei lokalen Produkten.

Unterhaltung mit DJ, Getränkestand, Flammkuchen und kleine Spezialitäten, um Sie zu verwöhnen!

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile