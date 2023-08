LES NANAS DU DIMANCHE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Rieux-Volvestre Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Rieux-Volvestre LES NANAS DU DIMANCHE PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Rieux-Volvestre, 10 septembre 2023, Rieux-Volvestre. Rieux-Volvestre,Haute-Garonne Marché de créatrices organisé par Bichette & Chaton mettant à l’honneur les femmes..

2023-09-10 fin : 2023-09-10 18:00:00. .

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

Rieux-Volvestre 31107 Haute-Garonne Occitanie



Market of creators organized by Bichette & Chaton, honouring women. Mercado de mujeres organizado por Bichette & Chaton. Von Bichette & Chaton organisierter Designerinnenmarkt, bei dem die Frauen im Mittelpunkt stehen. Mise à jour le 2023-08-28 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Rieux-Volvestre Autres Lieu PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Adresse PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Ville Rieux-Volvestre Departement Haute-Garonne Lieu Ville PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Rieux-Volvestre latitude longitude 43.2575028;1.19584722

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE Rieux-Volvestre Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rieux-volvestre/