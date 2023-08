World Clean Up Day Reims Place de la République Reims, 16 septembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Engagez-vous pour une planète sans déchets !

Le 16 septembre 2023, c’est la journée mondiale du nettoyage de notre planète, portée par l’association World Clean Up Day.

Chacun peut agir à son échelle tous les jours de l’année pour nettoyer notre belle planète et revoir sa manière de consommer.

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

AU PROGRAMME :

– Eco-village animé par Decathlon sur l’esplanade de la Porte de Mars.

– Différentes animations toute la journée : échauffements sportifs, jeux…

– Ateliers éducatifs* et de sensibilisation pour tous autour de trois thématiques : la revalorisation des déchets, le réemploi et la seconde vie, et le zéro déchet.

– Echauffements groupés en musique

– Départ à partir de 10h des différents parcours sportifs depuis le village avec les ambassadeurs.

– Pesée retour au village

LES PARCOURS (à réserver en ligne) :

Puisque le thème de la journée reste le ramassage des déchets, des clubs et partenaires sportifs animeront des parcours sportifs divers pour accompagner les Rémois à nettoyer les rues et parcs de la ville tout en pratiquant une activité physique !

PARCOURS TOURISME : pour visiter la ville en ramassant les mégots, mené par une guide de l’Office du Tourisme du Grand Reims.

PARCOURS ECO-RUNNING : L’association RR jog by reims animera le parcours. Enfilez vos baskets et préparez-vous à rejoindre cette équipe énergique pour une course épique de 10km à travers les rues de Reims !

PARCOURS CYCLE : pour atteindre des zones plus éloignées en quelques minutes grâce aux vélos électriques de notre partenaire Zébull’O. Ce sera l’occasion de pédaler au côtés des Pétillantes du Champagne Basket Féminin qui nous rejoignent pour la matinée. vous avez également la possibilité de participer à cette aventure en utilisant votre propre équipement.

PARCOURS AQUATIQUE : pour nettoyer la Coulée verte, Reims Champagne Canoë Kayak vous embarque r à bord de son dragon boat !

PARCOURS LIBRE : pour que petits et grands, jeunes ou moins jeunes, en famille ou entre amis, tout le monde puisse faire une bonne action à son échelle !

Le matériel de collecte est fourni sur le village, vous n’avez à apporter que votre équipement de sport, votre eau et votre plus beau sourire !.

2023-09-16 fin : 2023-09-16 . .

Place de la République Porte de Mars

Reims 51100 Marne Grand Est



Commit to a waste-free planet!

September 16, 2023 is World Clean Up Day, organized by the World Clean Up Day association.

Everyone can take action every day of the year to clean up our beautiful planet and rethink the way we consume.

The best waste is the waste we don?t produce!

ON THE PROGRAM :

– Eco-village hosted by Decathlon on the Porte de Mars esplanade.

– Various activities throughout the day: sports warm-ups, games?

– Educational* and awareness-raising workshops for all around three themes: waste recovery, reuse and second life, and zero waste.

– Group warm-ups with music

– Departure from the village at 10 a.m. for the various sports courses with the ambassadors.

– Weigh-in back at the village

THE ROUTES (book online):

Since the theme of the day remains waste collection, sports clubs and partners will be leading a variety of sports routes to help Rémois residents clean up the city’s streets and parks while getting some physical activity!

TOURISM COURSE: to visit the city while picking up cigarette butts, led by a guide from the Office du Tourisme du Grand Reims.

ECO-RUNNING COURSE: the RR jog by reims association will be leading the course. Put on your sneakers and get ready to join this energetic team for an epic 10km run through the streets of Reims!

CYCLE COURSE: to reach more remote areas in just a few minutes, thanks to electric bikes from our partner Zébull?O. This will be an opportunity to pedal alongside the Pétillantes from Champagne Basket Féminin, who will be joining us for the morning. You can also take part in this adventure using your own equipment.

AQUATIC COURSE: to clean up the Coulée verte, Reims Champagne Canoë Kayak invites you aboard its dragon boat!

FREE RUN: so that young and old, family and friends, everyone can do their bit!

All you need to bring is your sports equipment, your water and your best smile!

¡Comprométete con un planeta sin residuos!

El 16 de septiembre de 2023 es el Día Mundial de la Limpieza, organizado por la asociación Día Mundial de la Limpieza.

Todos podemos poner nuestro granito de arena todos los días del año para limpiar nuestro hermoso planeta y replantearnos nuestra forma de consumir.

¡El mejor residuo es el que no producimos!

EN EL PROGRAMA :

– Ecoaldea organizada por Decathlon en la explanada de la Puerta de Marte.

– Diversas actividades a lo largo del día: calentamiento deportivo, juegos?

– Talleres educativos* y de sensibilización para todos sobre tres temas: recuperación de residuos, reutilización y segunda vida, y residuo cero.

– Calentamiento en grupo con música

– Salida del pueblo con los embajadores a las 10.00 h para los distintos recorridos deportivos.

– Pesaje en el pueblo

LOS RECORRIDOS (reserva en línea):

Como el tema del día sigue siendo la recogida de basuras, los clubes deportivos y los colaboradores realizarán varias rutas deportivas para ayudar a los habitantes de Rémois a limpiar las calles y los parques de la ciudad al tiempo que practican una actividad física

CURSO DE TURISMO: haz un recorrido por la ciudad mientras recoges colillas, de la mano de un guía de la Oficina de Turismo del Gran Reims.

CURSO DE ECO-RUNNING: la asociación RR jog by reims dirigirá el recorrido. Póngase las zapatillas y prepárese para unirse a este enérgico equipo en una épica carrera de 10 km por las calles de Reims

CIRCUITO CICLISTA: para llegar a las zonas más remotas en pocos minutos gracias a las bicicletas eléctricas de nuestro socio Zébull’O. Esta será una oportunidad para pedalear junto a los Pétillantes del Champagne Basket Féminin, que nos acompañarán durante la mañana. También puedes participar en esta aventura utilizando tu propio equipo.

CURSO ACUÁTICO: para limpiar la Coulée verte, Reims Champagne Canoë Kayak te lleva a bordo de su dragon boat

CARRERA GRATUITA: para que pequeños y mayores, familia y amigos, ¡todos puedan aportar su granito de arena!

Sólo tienes que traer tu material deportivo, tu agua y ¡tu mejor sonrisa!

Engagieren Sie sich für einen müllfreien Planeten!

Am 16. September 2023 ist der Welttag zur Reinigung unseres Planeten, der von der Organisation World Clean Up Day getragen wird.

Jeder kann an jedem Tag des Jahres nach seinem Maßstab handeln, um unseren schönen Planeten zu säubern und seine Art des Konsums zu überdenken.

Der beste Abfall ist der, den man nicht produziert!

AU PROGRAMM :

– Von Decathlon betreutes Ökodorf auf der Esplanade der Porte de Mars.

– Verschiedene Animationen den ganzen Tag über: sportliche Aufwärmübungen, Spiele?

– Bildungs- und Sensibilisierungsworkshops für alle zu drei Themen: Wiederverwertung von Abfällen, Wiederverwendung und zweites Leben sowie Null-Abfall.

– Gemeinsame Aufwärmübungen mit Musik

– Ab 10 Uhr: Start der verschiedenen Sportparcours im Dorf mit den Botschaftern.

– Wiegen zurück zum Dorf

DIE PARCOURS (online zu buchen) :

Da das Thema des Tages das Müllsammeln bleibt, werden Sportvereine und -partner verschiedene Sportparcours betreuen, um die Einwohner von Rém bei der Reinigung der Straßen und Parks der Stadt zu begleiten und gleichzeitig körperlich aktiv zu werden!

PARCOURS TOURISME: Um die Stadt zu besichtigen und dabei Zigarettenstummel aufzusammeln, geleitet von einer Fremdenführerin des Fremdenverkehrsamtes von Grand Reims.

ECO-RUNNING-PARCOURS: Der Verein RR jog by reims wird den Parcours moderieren. Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und machen Sie sich bereit, sich diesem energiegeladenen Team bei einem epischen 10-km-Lauf durch die Straßen von Reims anzuschließen!

PARCOURS CYCLE: Mit den Elektrofahrrädern unseres Partners Zébull?O können Sie in wenigen Minuten auch weiter entfernte Gebiete erreichen. Sie haben auch die Möglichkeit, mit Ihrer eigenen Ausrüstung an diesem Abenteuer teilzunehmen.

WASSERPARCOURS: Reims Champagne Canoë Kayak nimmt Sie mit an Bord seines Drachenbootes, um die Coulée verte zu säubern!

FREIER PARCOURS: Damit jeder, ob groß oder klein, jung oder alt, mit der Familie oder mit Freunden, auf seine Weise etwas Gutes tun kann!

Sie müssen nur Ihre Sportausrüstung, Wasser und Ihr schönstes Lächeln mitbringen!

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de tourisme du Grand Reims