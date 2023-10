Rassemblements de soutien au peuple palestinien ! Place de la République / Paris Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Le samedi 7 octobre 2023, la Résistance palestinienne a lancé une opération d’envergure en réponse à l’escalade des agressions et des meurtres en Cisjordanie occupée, à la répression contre le mouvement des prisonnier·es palestinien·nes et aux attaques contre Al-Aqsa.

En réponse, l’armée israélienne a déclaré le début d’une nouvelle offensive militaire contre Gaza avec le soutien politique des puissances impérialistes occidentales qui se tiennent à ses côtés d’un point de vue économique, diplomatique et militaire.

Les attaques contre les civils sont injustifiables et inacceptables au regard du droit international. Depuis plus de 15 ans, l’État d’Israël exerce un blocus inhumain qui enferme plus de deux millions d’habitants de Gaza. Depuis des décennies, le gouvernement israélien bafoue le droit international en poursuivant la colonisation et l’occupation, en refusant le droit au retour des réfugiés et le droit à l’autodétermination du peuple palestinien, sans réaction ni sanctions de la communauté internationale !

Rejoignons partout les rassemblements de soutien !

Place de la République / Paris Place de la République 75011 Paris

