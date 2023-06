La Réunion fête la Musique à Paris Place de la République paris Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris La Réunion fête la Musique à Paris Place de la République paris Paris, 21 juin 2023, Paris. La Réunion fête la Musique à Paris Mercredi 21 juin, 19h00 Place de la République paris » NOU OUBLI PAS « Le Département de La Réunion célébre la musique réunionnaise avec un plateau musical composé de vos artistes des années 90-2000, qui ont fait les plus gros succès de l’île. Rdv le 21 juin à la Place de La République pour un l’ambians péi ! Restez connectés pour plus d’informations sur la programmation sur www.departement974paris.fr ou sur nos réseaux sociaux @dep974paris Site Département SAPP Place de la République paris Place de la République paris Paris 75003 Quartier des Arts-et-Métiers Île-de-France [{« link »: « http://www.departement974paris.fr »}, {« link »: « http://www.departement974paris.fr »}] Statue de Marianne

