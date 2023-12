Marché de Noël de Panazol Place de la République Panazol, 1 décembre 2023, Panazol.

Panazol,Haute-Vienne

Le marché de Noël de Panazol vous accueille cette année avec 50 Artisans, créateurs et producteurs. Viens avec ton pull de Noël pour avoir un vin chaud offert ! Avec le Père Noël, animations burlesques avec Charlie Toon, promenade en calèche tractée par des ânes, restauration (tartiflette, huîtres, escargots, soupe, vin chaud…).

2023-12-15 fin : 2023-12-15 21:30:00. .

Place de la République Salle des Fêtes

Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Panazol Christmas market welcomes you this year with 50 craftsmen, designers and producers. Bring your Christmas sweater for a complimentary mulled wine! With Santa Claus, burlesque entertainment with Charlie Toon, donkey-drawn carriage rides, catering (tartiflette, oysters, snails, soup, mulled wine…)

Este año, el mercado navideño de Panazol acoge a 50 artesanos, diseñadores y productores. Venga con su jersey navideño y disfrute de un vino caliente gratis Con Papá Noel, espectáculos de burlesque con Charlie Toon, paseos en carruaje tirado por burros, comida y bebida (tartiflette, ostras, caracoles, sopa, vino caliente…)

Der Weihnachtsmarkt in Panazol empfängt dich dieses Jahr mit 50 Kunsthandwerkern, Designern und Produzenten. Bringen Sie Ihren Weihnachtspullover mit, um einen kostenlosen Glühwein zu bekommen! Mit dem Weihnachtsmann, burleske Animationen mit Charlie Toon, Spaziergang in einer von Eseln gezogenen Kutsche, Verpflegung (Tartiflette, Austern, Schnecken, Suppe, Glühwein…)

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Limoges Métropole