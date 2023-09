Cet évènement est passé Place québécoise – canadienne Place de la République Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

12h – 19h : Lancer de haches (payant)

14h – 19h : Atelier maquillage des petits moussaillons

14h – 16h : Tire sur la neige : fabrication de sucettes à l’érable (payant)

15h – 18h : Animations musicales par le groupe Sortilège (Québec) Vendredi 22 septembre

12h – 19h : Lancer de haches (payant)

14h – 16h : Tire sur la neige : fabrication de sucettes à l’érable (payant)

14h – 18h30 : Animations par le club de hockey sur glace « Les Renards d’Orléans »

13h – 16h : Animations musicales par le groupe Sortilège (Québec)

17h – 21h : Afterwork DJ Trotty et Castelo Samedi 23 septembre

12h – 18h30 : Animations par le club de hockey sur glace « Les Renards d’Orléans »

14h – 19h : Démonstration et initiation de lacrosse par le club de l’ASPTT Orléans

15h – 19h : Orléans Street Show spécial Festival de Loire avec AKASHA, GRIFE et XAMELEON

12h – 15h : Animations musicales par le groupe Sortilège (Québec) Place de la République 5 place de la République 45000 ORLEANS Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T12:00:00+02:00 – 2023-09-21T19:00:00+02:00

