Vivez les cultures régionales : danses, musiques, chants régionaux et Ateliers « Arts et Traditions Populaires » Place de la République Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Vivez les cultures régionales : danses, musiques, chants régionaux et Ateliers « Arts et Traditions Populaires » Place de la République Orléans, 16 septembre 2023, Orléans. Vivez les cultures régionales : danses, musiques, chants régionaux et Ateliers « Arts et Traditions Populaires » 16 et 17 septembre Place de la République La Maison des Provinces proposera tout le week-end des animations ouvertes au public, place de la République d’Orléans.

Ces animations s’inscrivent dans le thème retenu pour l’édition 2023 qui met l’accent sur le Patrimoine Vivant. Le public pourra ainsi découvrir le patrimoine culturel régional de certains terroirs français en s’initiant aux danses, musiques, chants régionaux ainsi qu’en participant aux démonstrations des Ateliers « Arts et Traditions Populaires ».

L’association fêtera à cette occasion, ses 90 ans de longévité et ses membres seront heureux d’aller à votre rencontre pour participer à la transmission de cette culture vivante.

Le programme est disponible sur notre site : triptyque 90 ans UARL.indd (maisondesprovinces.fr) Place de la République Place de la République 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 © Maison des Provinces Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Place de la République Adresse Place de la République 45000 Orléans Ville Orléans Departement Loiret Lieu Ville Place de la République Orléans

Place de la République Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/