Objat fête Noël: chalet à crêpes, marrons chauds et manège Place de la République Objat, 15 décembre 2023, Objat.

Objat,Corrèze

Comme tous les ans, Objat fête Noël.

Diverses animations au programme dont un chalet à crêpes, et marrons chauds, manège.

Organisés par les associations Les Amis d’Objat et Objat Uni

Place de la République..

2023-12-15 fin : 2023-12-30 . .

Place de la République

Objat 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As every year, Objat celebrates Christmas.

A variety of activities are on the program, including a crêpe and hot chestnut chalet, and a merry-go-round.

Organized by the associations Les Amis d?Objat and Objat Uni

Place de la République.

Como cada año, Objat celebra la Navidad.

El programa incluye diversas actividades, como un puesto de tortitas y castañas y un tiovivo.

Organizado por las asociaciones Les Amis d’Objat y Objat Uni

Plaza de la República.

Wie jedes Jahr feiert Objat Weihnachten.

Verschiedene Animationen stehen auf dem Programm, darunter eine Crêpes-Hütte, heiße Maronen und ein Karussell.

Organisiert von den Vereinen Les Amis d’Objat und Objat Uni

Place de la République.

