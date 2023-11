MARCHÉ DE NOËL DE NEZIGNAN L’ÉVÊQUE Place de la République Nézignan-l’Évêque, 2 décembre 2023, Nézignan-l'Évêque.

Nézignan-l’Évêque,Hérault

Stands d’artisans et associations, arrivée du Père Noël et de la Mère Noël en traineau, spectacle musical de lutins….la magie de Noël est au rendez-vous !.

2023-12-02 11:00:00 fin : 2023-12-02 20:00:00. .

Place de la République

Nézignan-l’Évêque 34120 Hérault Occitanie



Nézignan L’ Evêque welcomes you to celebrate Christmas!

Many activities for children and adults: Santa Claus village, parade at 2pm and 4pm, treasure hunt and toy market.

Nézignan L’ Evêque le da la bienvenida para celebrar la Navidad

Numerosas actividades para grandes y pequeños: aldea de Papá Noel, desfile a las 14:00 y 16:00 horas, búsqueda del tesoro y mercado de juguetes.

Nézignan L’ Evêque heißt Sie herzlich willkommen, um Weihnachten zu feiern!

Zahlreiche Animationen für Groß und Klein: Dorf des Weihnachtsmannes, Parade um 14 Uhr und 16 Uhr, Schatzsuche und Spielzeugbörse.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE