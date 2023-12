Marché Place de la république Nay, 20 janvier 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 08:00:00

fin : 2024-01-20 13:30:00

Les producteurs locaux proposent sur leurs étals les produits emblématiques du Béarn et des saveurs d’ailleurs, dans un cadre architectural exceptionnel, au cœur de la grande place rectangulaire et sous les halles de la Bastide de Nay . Vous pourrez y faire vos emplettes alimentaires auprès des exposants présents (charcutiers, bouchers, fromagers, poissonniers, boulangers, pâtissiers, crêpiers, primeurs, traiteurs, fleuristes, torréfacteur…) ainsi qu’auprès des commerçants des Halles..

Place de la république

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-15 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay