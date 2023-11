Marché de Noël Place de la République Nay, 16 décembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Nay la dynamique vous prépare une journée pleine d’animations !

Au programme :

10h – 20h : marché de Noël

11h : chorale la psalette

12h : garbure

14h30 – 17h30 : maquillage visage pour les enfants opérée par l’ape, un sculpteur sur ballon, des animaux de la ferme de Moon, tour en calèche. Animation avec la récré de JC, parcours sportifs, et enfin, animation activité manuelle Mimi Palabrart.

16h30 – 19h30 : venue du Père Noël avec photo opéré par le lions club..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 20:00:00. EUR.

Place de la République

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dynamic Nay prepares a day full of entertainment!

On the program:

10am – 8pm: Christmas market

11am: psalette choir

12pm: garbure

2:30 – 5:30 pm: face painting for children by ape, a balloon sculptor, animals from Moon’s farm, horse-drawn carriage ride. Entertainment with JC’s recreation, sports courses, and finally, Mimi Palabrart’s manual activity.

4:30 pm – 7:30 pm: Santa Claus arrives with photo taken by the Lions Club.

Dynamic Nay prepara una jornada llena de diversión

En el programa

10.00 h – 20.00 h: mercado navideño

11h: coro de salteretas

12.00 h: garbure

14.30 h – 17.30 h: pintura de caras para niños a cargo del mono, un escultor de globos, animales de la granja de Moon, paseo en coche de caballos. Animación con la recreación de JC, cursos deportivos y, por último, actividad manual de Mimi Palabrart.

16.30 h – 19.30 h: Llega Papá Noel con una foto realizada por el Club de Leones.

Das dynamische Nay bereitet Ihnen einen Tag voller Animationen!

Auf dem Programm stehen:

10h – 20h: Weihnachtsmarkt

11 Uhr: Chor la psalette

12 Uhr: Garbure

14:30 – 17:30 Uhr: Gesichtsschminken für Kinder, das von der Ape durchgeführt wird, ein Ballonschnitzer, Tiere von Moons Bauernhof, Kutschenfahrt. Animation mit la récré de JC, Sportparcours, und schließlich Animation Handarbeit Mimi Palabrart.

16.30 – 19.30 Uhr: Der Weihnachtsmann kommt und macht ein Foto, das vom Lions Club gemacht wird.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay